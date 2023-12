Février 2024 : « Possibilité pour l’électeur de choisir librement son candidat », A. Tine

Dans le cadre de sa campagne de plaidoyer pour une élection présidentielle transparente, apaisée et inclusive, Le Président de Afrika Jom Center a organisé à Saint-Louis une journée de conférence et de sensibilisation à l’endroit des partis politiques, des OSC et des syndicats. Occasion pour Alioune Tine, en perspective de la Présidentielle 2024, revisitant la démocratie sénégalaise, d’appeler à une participation inclusive. Des journées de réflexions, s’inscrivant dans une logique de promouvoir des élections présidentielles sans violence, étaient axées sur la Formation et sensibilisation des jeunes des Partis politiques, syndicaux et de la société civile . Dans son message d’ouverture, et face à la presse, le Fondateur d’Afrikajom Center appelle à une participation inclusive pour « permettre aux Sénégalais/ses de choisir librement leurs candidats. Il faut qu’il ait possibilité pour l’électeur de choisir librement son candidat ». Il s’est exprimé aussi sur le rôle que les universitaires et intellectuels jouent dans le renforcement de la démocratie sénégalaise, non sans placer beaucoup d’espoir en eux. « Ce qui rend la démocratie sénégalaise fascinante, c’est le courage, l’engagement et la prise de position de ses intellectuels. Aujourd’hui, nous avons de très jeunes juristes, très courageux. Cela fait que nous avons beaucoup d’espoir sur le développement de la démocratie sénégalaise ». Entre autres interventions, le journaliste, Gabriel Barbier, a insisté sur le rôle de presse, notamment sa neutralité dans le traitement de l’information. Dr. Papa Fara Diallo, Enseignant-chercheur à UGB, est revenu sur le rôle de la société civile afin d’assurer le respect des décisions de justice. Et Dr. Mamadou Sané, Enseignant-chercheur à UGB s’est exprimé sur le rôle de l’administration dans le processus électoral. Il a évoqué l’incident de Touba en 2017, lors des législatives.