Fermeture de WALF TV : Boubacar Camara condamne l’acte et demande la réouverture immédiate de la télévision

Dans un communiqué publié ce mercredi 07 Janvier, la Coalition Jengu Tabax de condamne le retrait de la licence de Walf Tv. Boubacar Camara demande la réouverture immédiate de la télévision. « Nous exprimons notre plus ferme condamnation de la fermeture de Walfadjri, une chaîne de télévision respectée et appréciée par de nombreux Sénégalais. Cette action regrettable est un grave affront à la liberté de presse et un signe alarmant des défis auxquels notre démocratie est confrontée », lit-on dans le communiqué. Selon la Coalition Jengu Tabax, « Walfadjri n’est pas seulement un média, c’est une institution qui a joué un rôle crucial dans la diffusion d’informations impartiales et équilibrées ». Pour elle, la « fermeture de cette chaîne est une tentative de restreindre la diversité des opinions et d’étouffer les voix indépendantes qui sont essentielles à une démocratie en santé » lit-on dans le communiqué. D’après la Coalition Jengu Tabax « la fermeture de Walfadjri envoie un message inquiétant, laissant entendre que les médias indépendants et critiques peuvent être ciblés et muselés ». Ainsi elle exige la réouverture immédiate et sans condition de Walf TV. « Nous exigeons la réouverture immédiate de Walfadjri et rappelons au gouvernement sénégalais que l'indépendance des médias est un pilier fondamental de toute démocratie. Nous exhortons les autorités à respecter et à protéger cette indépendance et à mettre fin à toute forme de répression contre la presse ». « Nous sommes déterminés à défendre la liberté de la presse au Sénégal et à œuvrer pour que les médias puissent jouer leur rôle vital dans notre société démocratique ». Pour rappel, Walf TV a été fermée le dimanche 04 Février à la suite de l’éclatement des manifestations dans la ville après l’annonce du report de l’élection présidentielle.