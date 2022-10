Femmes cadres de BBY : Rififis autour d’un "paathio" de 5 millions F CFA

Ça sent le gaz au sein des femmes cadres de Benno Bok Yakaar. Tout est parti d’une audience accordée par un ministre de la République, le 19 août dernier à Arame Seck, Astou Thiam, Mariama Sarr, Diéguy Dop Fall, Elisabeth Barry. Après leur audience avec l’autorité, tout ce beau monde recevra 5 millions F CFA. Sauf qu’au lieu de rendre compte de ce don, les 5 protagonistes jouent la carte du “paathio” (partage) entre elles, nous révèle une source bien autorisée de cette plateforme. Après que ce partage peu cathodique s’est ébruité au sein de l’instance, les 5 mises en cause ont présenté, nous glisse–t-elle, “leurs plus plates excuses”. L’affaire aurait pu en rester là. Sauf que le même groupe a été reçu, une nouvelle fois, le mardi 18 octobre au palais présidentiel, cette fois pour rencontrer Macky Sall. “Une démarche cavalière”, selon leurs autres collègues qui ont même saisi par courrier le chef de l’État : “Elles ne nous représentent pas et ne sauraient par conséquent, parler au nom de 283 femmes dans une plateforme sans qu’elles ne portent cette information à notre endroit. Monsieur le Président, nous portons à votre connaissance que la Plateforme des Femmes cadres ne saurait laisser passer, cette fois-ci, nos camarades continuer à saper la dynamique du groupe”. La plateforme des cadres accuse, par ailleurs, les cinq femmes en question d’être des éléments de Mimi Touré. Ambiance… Une affaire qui n’a pas fini de secouer la structure des femmes de la mouvance présidentielle.