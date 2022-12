Fatoumata Ndiaye Tampi tourne "définitivement" le dos à Macky Sall

C'est désormais le divorce entre Fatoumata Ndiaye Tampi et le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, APR. Au bord du gouffre financier, l'ex-coordinatrice du mouvement Fouta Tampi avait sollicité le soutien financier de ses camarades de parti, mais ces derniers sont restés les bras croisés face aux difficultés que traverse la dame Fatoumata Ndiaye. Face à une telle situation de mépris, la jeune femme s'est résignée et a pris une décision de taille. Elle quitte officiellement la coalition BBY, le parti APR et tourne donc le dos au Président Macky Sall. Comme l'a enseigné l'adage wolof, "kou xamatoul fo jeum, delloul fanga jogué", Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi est retournée dans son Fouta natal, auprès de sa vraie famille. Toutefois, elle a tenu a balayé d'un revers de main les rumeurs qui l'annonçaient au Pastef, après le lancement d'une cagnotte qu'aurait initiée les patriotes et qu'elle n'a pas demandée, d'après ses dires.