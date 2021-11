Fatick : Paix des braves dans Benno avec les retrouvailles Matar Bâ, Birame Faye et Meïssa Mahécor Diouf

Les élections territoriales se préparent. Et à Fatick, fief du Chef de l'État, on veut donner toutes les chances au maire sortant et ancrer encore plus le Benno. C'est à cet effet que hier, lundi 1er Novembre 2021, le maire sortant, Matar Bâ et les Directeurs généraux Birame Faye de l’ASP et Meïssa Mahécor Diouf de la SAFRU, ont signé la paix des braves, au cours d’une rencontre pour sceller l’unité autour des idéaux du Président Macky Sall.

Une dynamique unitaire autour du candidat Matar Bâ pour assurer une victoire écrasante de Benno Bokk Yakaar. Dans les quarante huit prochaines heures, les déclaration d’adhésion à la dynamique unitaire se poursuivront dans la ville.

Dans une déclaration d'ailleurs, Meïssa Mahécor a rappelé que Fatick est scrutée, observée et très attendue par tous les citoyens de quelque bord ou obédience qu’ils se situent. C’est la raison pour laquelle, ils se doivent de soutenir activement et sans réserve les listes de la coalition BBY pour une victoire mémorable au soir des élections territoriales ; gage de stabilité socio-économique et politique dans nos communes et départements en particulier et au Sénégal en général.