Farba Ngom sur la Présidentielle 2024 : «Macky sera notre candidat, qu’il le veuille ou non»

Venu présider l’Assemblée générale de la Coordination de l’Apr de l’arrondissement des Agnam, le Coordonnateur départemental de l’Apr/Matam, Farba Ngom, s’est prononcé sur la troisième candidature de Macky Sall. Le maire de la commune des Agnam indique que le mandat de 2012 à 2019 est une chance pour Macky Sall. Car, selon le député-maire, «la Constitution de 2016 est claire et autorise Macky Sall à se représenter pour un deuxième quinquennat». Devant des militants très déchaînés et les responsables apéristes des communes d’Agnam, Oréfondé et Dabia, Farba Ngom déclare : «Macky Sall n’a pas déclaré sa candidature pour 2024, mais nous, responsables politiques, nous portons sa candidature. Qu’il le veuille ou non, il se présentera en 202.» Farba Ngom soutient que les opposants ont montré leurs limites avant même d’arriver au pouvoir en rappelant qu’ils jouent sur l’intelligence des citoyens.