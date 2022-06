Face au régime de Macky Sall : le diagnostic alarmant de Ousmane Sonko sur ses failles et son appel à la mobilisation

A l’entame, Ousmane Sonko, le leader de Yaw, a d’abord magnifié le succès de la médiation de Baye Mahi Niasse, au Soudan, rappelant l’appel de Cheikhal Islam Ibrahima Niass, qui disait « l’Afrique aux Africains ! » et les messages des autres religieux appelant les Sénégalais au patriotisme et à la foi en leurs valeurs. A l’opposé, il n’a pas manqué d’égratigner au passage, un régime toujours à l’écoute de Sarkozy ou de Macron.



Il a aussi réaffirmé son soutien moral au personnel de santé, tirant sur le régime qui s’empresse toujours d’accuser les autres sur ses manquements et sa mauvaise politique. Le coût de la vie, la nullité du régime, qui ne semble se réveiller que face à des moments difficiles, après ses promesses d’autosuffisance, sa gestion des pandémies gaspillant des milliards, pour ranger aux oubliettes ses autres promesses et slogans. Les inondations et sa mauvaise gestion ont aussi été passées en revue.



L’autre fait qui revient au goût du jour, est la question de l’homosexualité. Pour Sonko, il n’y a nul doute que leur agenda caché est d’imposer l’homosexualité, les LGBT, rappelant la bourde de Macky qui disait que « notre société n’est pas encore prête... ».



Mais, après la volonté exprimée par Macky Sall de réduire l’opposition à sa plus simple expression, il semble aujourd’hui reconnaître qu’il existe une opposition forte, a-t-il dit.



« Cette opposition aujourd’hui s’est réunie, mais ce n’est pas évident. Dans chaque coalition chacun a sa vision, il y a des divergences, des agendas qui diffèrent. Il faut des sacrifices », a-t-il reconnu.



Mais selon le leader de Yewwi, Macky veut freiner la chance d’une alternance pacifique, alors que Diouf face à Wade, Wade face à Idrissa Seck, sont assez illustratifs d’une démocratie solide au Sénégal, au contraire de Macky qui veut liquider Khalifa Sall, Karim Wade et d’autres.



« Les Sénégalais sont-ils prêts à laisser Macky des années durant au pouvoir ? », demande-t-il.



Autre fait alarmant, pour Ousmane Sonko, « le pétrole et le gaz sont déjà vendus depuis le temps de Franck Timis et de son jeune frère (Aliou Sall). Le Sénégal va vers l’exploitation de ses ressources sans retombées pour son peuple ».



Sur l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, il révèle qu’n programme minimal commun sera présenté et qu'une tournée préélectorale est prévue. Et mieux, il lance un défi : il va démarrer sa campagne au Fouta.



« On va gagner les élections législatives, car sans une majorité, on n’a aucun poids à l’assemblée, quand on défend les intérêts du peuple, on se fait insulter comme pas possible. Majoritaire, dans six mois, un grand changement verra le jour et des faits inédits dévoilés », a-t-il lancé.



Il a aussi averti le Préfet, avec ses décisions prises sous une clim’ alors qu’elles peuvent être source de violence, de confrontations. Il révèle qu’à la place de leur manifestation interdite de ce vendredi, il n’y avait pas plus de dix ou vingt personnes, un camion garé, une preuve flagrante selon lui que ce n’étaient que des actes combinés pour leur barrer la route…



« Nous avons eu une attitude républicaine, mais mercredi, sauf décision divine, rien ne pourra nous empêcher de manifester ! », a-t-il averti.



Aux Sénégalais et à leurs militants surtout, il lance un appel à se focaliser sur la date du 31 juillet, donc pas le temps d’aller sur les plateaux pour blablater. « Nous n’avons qu’un seul adversaire, Macky et sa Coalition Benno. »



« Pas de compromission !», a-t-il conclu à l’adresse du Conseil constitutionnel.