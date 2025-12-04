Extradition de Doro Gaye : l’État du Sénégal accélère la cadence

La Cour d’appel de Paris s'est penchée ce mercredi sur la demande d’extradition de Doro Gaye, introduite par la justice sénégalaise. Après l’arrestation puis la libération sous caution de l’homme d’affaires dans la capitale française, en exécution du mandat d’arrêt émis par le juge du troisième cabinet du tribunal de Dakar, ladite juridiction avait fixé au 10 décembre la limite pour étudier ce dossier.



Et pour cause. Elle avait demandé au Sénégal des compléments d’informations portant sur huit points dont des garanties d’un procès équitable et l’assurance de la prise en compte de l’état de santé du mis en cause en cas de détention.



«L’État n’a pas attendu l’épuisement des délais pour se signaler puisque les compléments demandés ont été transmis à la Cour d’appel de Paris à la date du 2 décembre. […] Les documents, qui répondent point par point aux garanties réclamées, ont été transmis à Doro Gaye pour observations, renseigne Libération. Un délibéré est attendu, sauf report, le 17 décembre.»



Après quelques semaines de détention, dans le cadre de l’affaire d’escroquerie foncière qui l’oppose à Zakiloulahi Sow, Doro Gaye avait bénéficié d’une liberté provisoire, assortie d’un contrôle judiciaire. Mais il quitte le Sénégal pour la France, en violation des prescriptions du juge chargé de son dossier. Depuis lors, la justice sénégalaise est à ses trousses.

