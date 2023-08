Exploitation des hydrocarbures: Le conseil de Mamadou Lamine Diallo à Macky Sall

Dans une déclaration publique, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba annonce le chiffre de 5000 milliards d’impact sur l’économie de l’exploitation du pétrole et du gaz prévue en 2024. « Le chiffre de 5000 milliards est vague, on ne sait pas s’il parle de recettes budgétaires ou d’impact sur le PIB. De plus, la période n’est pas précisée. C’est du « tapalé « (un jeu enfantin) vraiment », déclare le député Mamadou Lamine Diallo. « Quel est le montant des recettes budgétaires issues du gaz de St Louis et du pétrole de Sangomar? Quels sont les montants gagnés par BP et Kosmos ? Quel est l’impact sur le PIB de cette exploitation ? », demande le leader du mouvement « Tekki » D’après lui, le gouvernement refuse de traiter les trois questions simples. A l’en croire, ce chiffre de 5000 milliards se rapproche curieusement des 10 milliards de dollars révélés par BBC de royalties pour Franck Timis sur la durée de l’exploitation. Pour M. Diallo, il est temps que Macky Sall soit transparent sur les revenus du gaz naturel, les 5000 milliards annoncés par Moustapha Ba sont faux.