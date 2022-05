Exclusif ! Meurtre de Kiné Gaye : l’hypothèse d’un crime commis par des agresseurs écartée, le principal suspect est…

Hier soir, Kiné Gaye, gérante d’un multiservices à Pikine, a été tuée dans des circonstances particulièrement horribles. La dame a été retrouvée baignant dans une mare de sang après avoir subi des blessures à l’arme blanche. Ce meurtre horrible a particulièrement choqué les Sénégalais, certains réclamant même des mesures plus fortes pour lutter contre l’insécurité.Mais alors que les circonstances de cette mort faisaient penser à un acte commis par des agresseurs, les premiers éléments de l’enquête montrent que Kiné Gaye connaissait bien le principal suspect identifié par les enquêteurs. Celui-ci est un collègue, employé de l’entreprise qui gère ce multi-services. Il est chargé notamment de la collecte des recettes. C’est à lui que Kiné Gaye doit habituellement verser l’argent collecté durant la semaine. Tout semble indiquer que l’homme en question avait l’habitude de détourner l’argent, puisqu’il y avait souvent un gap entre ce qu’il recevait et ce qu’il versait dans les caisses. Nos sources évoquent un gap de 500 000 francs.Ce dont s’est rendu compte Kiné Gaye et que le meurtrier présumé voulait étouffer. L’homme interrogé par les limiers a reconnu avoir été sur les lieux du crime, hier. Les enquêteurs ont constaté aussi des blessures sur lui, ce qui indiquerait qu’il s’est bagarré avec la victime.Pour le moment son identité n’a pas filtré, mais l’on devrait vous en dire plus dans les prochaines heures.