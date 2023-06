Examen Cfee – Entrée en 6e : Plus de 297.000 candidats planchent à partir de ce mercredi

Plus de 297.000 candidats planchent pour les examens du Certificat de fin d’études élémentaire (CFEE) et l’entrée en 6eme sur le territoire national. En Gambie et en Guinée Bissau, les candidats sont plus de 56 %, selon Rfm. Les centres sont au nombre de 1938. A noter que les examens vont s’effectuer pour une durée de deux joues : mercredi 21 et jeudi 22 juin.