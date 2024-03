Évincé du gouvernement : la réaction à chaud de Lat Diop

Nommé chef de département des Sports sénégalais en octobre 2023, en remplacement de Yankhoba Diattara, Lat Diop cède sa place après seulement 5 mois de service. Il n’a pas été reconduit dans le gouvernement formé hier par le nouveau Premier ministre Me Sidiki Kaba. Contacté depuis Accra, au Ghana où il accompagne la délégation sénégalaise aux Jeux africains 2023 lancés ce vendredi, le ministre sortant réagit. Il dit : « Je remercie le chef de l’État, son Excellence le Président Macky Sall de m’avoir permis de servir la nation et le peuple sénégalais. » L’ancien directeur général de la Lonase « remercie également » l’ex-Premier ministre Amadou Ba avant de poursuivre : « Je vais continuer à servir le président de la République, mais également le candidat Amadou Ba. » Lat Diop s’engage à mouiller le maillot pour la victoire du candidat du camp présidentiel. « Je travaillerai aussi au rayonnement du parti et à son renforcement comme je l’ai toujours fait pour que notre candidat puisse gagner », promet-il.