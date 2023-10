«Éradiquer définitivement Pastef» : Moustapha Diakhaté vise encore Sonko

Moustapha Diakhaté en remet une couche. Considérant qu’ils forment une organisation terroriste, une menace pour la paix sociale, il avait appelé naguère à l’arrestation de Ousmane Sonko et à la dissolution de Pastef. Le leader des Patriotes est en prison et son parti est dissout. Mais pour l’ancien président du groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar, il faut aller plus loin. «Le gouvernement ne doit ménager aucun effort en vue d’éradiquer (les) résidus (de Pastef) afin d’en finir définitivement avec le fascisme qu’incarne Ousmane Sonko, le populisme et l’islam politique», assène le président du mouvement «Mankoo Taxawu Sunu APR» dans des propos relayés par Vox Populi. Moustapha Diakhaté réagissait à la polémique suscitée par la décision du président du tribunal de Ziguinchor, Sabassy Faye, de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. Il estime que le magistrat aurait dû se désister dès lors qu’il est le frère de l’un des adjoints de Sonko à la mairie de Ziguinchor et membre de Pastef, El Hadji Saër Faye. L’ancien parlementaire est d'avis que Sabassy Faye devait s’inspirer de son collègue Hippolyte Ndèye, qui s’est dessaisi du procès Sonko-Adji Sarr, invoquant sa parenté avec la ministre Victorine Ndèye (sa sœur). «Refuser de reconnaître la suspicion légitime de partialité du juge Sabassy Faye et faire la promotion de son héroïsme, sont dangereux et mensongers, de même que d’accuser ceux qui émettent des doutes sur son impartialité, embraye Diakhaté. C’est aussi immoler la vérité que de s’en prendre à l’Agent judiciaire de l’État afin d’entretenir la flamme de la vieille ficelle complotiste du juge de province honnête contre l’establishment judiciaire de Dakar corrompu.»