Équipe du Sénégal : Aliou Cissé appelle 26 joueurs avec El Hadji Malick Diouf, Sadio Mané de retour, Boulaye Dia zappé

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour la réception du Burkina Faso (6 septembre) et le déplacement au Burundi (9 septembre), comptant pour les première et deuxième journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Sadio Mané et Ismaïl Jakobs sont de retour. Le jeune El Hadji Malick Diouf, sociétaire du Slavia Prague (D1 République Tchèque) fait partie de la liste. Boulaye Dia n’a pas été sélectionné. La liste des 26 « Lions » Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough) Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Ngor Faye (Stade Rennais), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague) Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Dion Lopy (Almería) Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois)