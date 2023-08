Entretien avec le haut-commissaire des Nations Unies : Première étape du combat international pour la libération de Sonko (Juan Branco)

Maitres Juan Branco et Saïd Larifou, et d’autres membres du pool d’avocats de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko sont déjà à Genève, au siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'homme, pour s’entretenir avec le haut-commissaire aux Droits de l’homme et d’autres hautes autorités. Des entrevues qui témoignent, selon Me Branco, de « l’urgence de la situation » de son client Ousmane Sonko dont la « dégradation de l’état de santé » est plus qu'inquiétante. « C’est un déplacement qu’on a organisé en urgence avec mon confrère Saïd Larifou. On est dans une situation d’urgence par rapport à la crise que connaît Ousmane Sonko, sa situation particulièrement grave », souligne d’emblée Me Branco à sa descente d’avion à l’aéroport de Genève. L’avocat ajoute : « On va être reçu par des autorités importantes dont on garde le niveau de responsabilité, pour des raisons de confidentialité en vue de l’efficacité des démarches que nous allons entamer. Nous avons l’honneur d’être reçus au plus haut niveau. » Il s’agira, au cours de ces entretiens, d’inviter les autorités à prendre des mesures par rapport aux dérives de l’État du Sénégal. « Nous allons non seulement avertir, parce qu’ils sont au courant, mais obtenir de la communauté internationale des mesures qui mettent fin à cette situation scandaleuse pour Ousmane Sonko et pour l’ensemble des prisonniers politiques », confie l’avocat français qui souligne que ce déplacement aux Nations Unies « n’est qu’une première étape d’un engagement international qui va s’intensifier dans les jours à venir ».