Entreprises publiques et Médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse

Communiqué - L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) exprime sa vive préoccupation face aux résiliations unilatérales de conventions de partenariat notées depuis quelques temps, entre certaines entités publiques et des organes de presse privés. Dernière en date, la résiliation de fait par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), du contrat la liant au Groupe Futurs Médias (GFM).

