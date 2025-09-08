Entreprises publiques et Médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse
L’APPEL :
Dénonce fermement ces pratiques assimilables à des ruptures abusives de contrat de fait ;
Exprime sa solidarité au GFM ainsi qu’à toutes les entreprises de presse victimes de décisions similaires ;
Encourage les organes concernés à saisir la justice pour faire valoir leurs droits ;
Réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse et l’indépendance des médias face aux ingérences politiques ou aux pressions économiques.
Au-delà de cette situation particulière, l’APPEL lance un appel solennel à toutes les organisations professionnelles de la presse (CDEPS, CAP, SYNPICS, etc.), pour une mobilisation commune. Seule une union forte et solidaire, permettra à la presse sénégalaise de préserver sa dignité, d’assurer sa mission de service public d’information et de contribuer à l’édification d’une démocratie solide.
Les éditeurs en ligne restent vigilants et déterminés à engager toutes les actions nécessaires pour garantir un environnement médiatique fondé sur la transparence, le respect des contrats et la justice.
