Enseignement : Le Sadef en grève pour 48 heures

Le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef) entame un nouveau plan d’action de grève. Les enseignants, en débrayage depuis ce matin à 10 heures, annoncent une grève totale de 48 heures. Le mot d’ordre va débuter ce 8 mars 2023 et va prendre fin le 9 mars 2023. Le syndicat exige la régularisation du statut des enseignants décisionnaires. Il réclame de même la publication des arrêtés d’admission au Certificat d’aptitude pédagogique (Cap) pour les enseignants et les maîtres contractuels. Le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans est aussi un élément phare de la plateforme revendicative du Sadef.