Enquêtes sur le Rapport de la cour des comptes: Birahim Seck demande au Procureur de se saisir d'autres dossiers de malversations

Depuis la publication du Rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des Fonds Covid, le Forum civil demande l'ouverture d'informations judiciaires contre certaines personnes épinglées pour des malversations. Hier, le Procureur de la République a annoncé l’ouverture d’enquêtes préliminaires par la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour faire la lumière sur ces cas de mauvaise gestion des deniers publics. Dans un communiqué, le Coordonnateur national du Forum civil, Birahim Seck a salué cette initiative. Toutefois, il déplore que le Procureur ne se prononce pas sur d’autres dossiers frappés, à ses yeux, du sceau de l’impunité. Il a notamment cité l’affaire du contrat d'armement de 45 milliards de F CFA paraphé par le ministère chargé de l'environnement avec un sulfureux homme d’affaires nigérien. “Il est inacceptable que le procureur de la République ne se prononce pas sur les autres dossiers de malversations”, fustige-t-il. S’agissant des enquêtes ouvertes concernant le Rapport de la Cour des Comptes, Birahime Seck veut croire au “professionnalisme autant des agents de police judiciaire que des magistrats instructeurs”. “L'essentiel pour le Forum Civil est que le dossier avance dans le sens d'éclairer les Sénégalais et que les responsabilités soient situées, précise-t-il. Jusque là des personnes sont indexées mais, pas déclarées encore coupables. Le Forum Civil a mis en place un système de monitoring pour ce dossier et nous allons l'élargir à d'autres dossiers du même ordre pour un suivi permanent et efficace”.