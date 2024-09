Énorme chantier pour le Barca, Lee Carsley fait l’unanimité en Angleterre

Opération prolongation en masse au Barça, l’Angleterre est sous le charme de l’intérimaire Lee Carsley, Vinicius Jr critiqué au Brésil, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça veut prolonger ses pépites Après un mercato particulièrement agité, le Barça va désormais devoir se pencher sur l’énorme chantier des prolongations comme l’explique Mundo Deportivo sur sa Une ce jeudi matin. Laporta va devoir s’activer, car le Barca joue gros. Actuellement, 16 des 28 joueurs inscrits en Liga voient leur contrat se terminer dans un an ou deux. Plusieurs prolongations sont à l’étude. Bernal serait sur le point de prolonger selon le journal. Les prolongations de Fermin et Pedri sont également en bonne voie. Par contre, c’est plus flou pour Araujo et De Jong. L’idée est de les conserver, mais si rien n’avance, une vente sera envisagée. À court terme en tout cas, un calendrier infernal attend le club catalan, avec 10 rencontres dont 6 à l’extérieur en l’espace de 20 jours. Un test décisif qui s’annonce pour Hansi Flick. Heureusement, il pourra compter sur le retour en forme de Lewandowski comme le placarde Sport. L’Angleterre a trouvé son sauveur Qui dit fin de trêve internationale dit bilan. Et en Angleterre, les premiers pas du sélectionneur intérimaire Lee Carsley à la tête de la sélection ont été plutôt convaincants avec deux victoires en deux matches. Comme l’explique le Daily Star, l’entraîneur intérimaire n’a pas hésité à faire confiance aux jeunes en appelant Angel Gomes, Tino Livramento, Morgan Gibbs-White et Noni Madueke. Mais la plus grande réussite à mettre à son crédit, c’est d’avoir réussi à relancer Trent Alexander-Arnold avec les Three Lions, juge le Daily Mirror. En attendant la prochaine trêve, il va reprendre son travail avec les jeunes de 16 à 21 ans qu’il n’a pas abandonné malgré son nouveau poste comme l’explique le Daily Mail. Vinicius Jr dans l’œil du cyclone Les temps sont durs pour Vinicius Jr, que ce soit en club ou en sélection. Au Brésil, le Correio est complètement désespéré par sa sélection après la défaite 1-0 contre le Paraguay. Le Brésil n’a pas vu le ballon pour le journal. Avec ce revers, la Seleção se retrouve à la 5e place pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Le Brésil est en pleine crise et se voit vivement critiqué à l’instar de sa star Vinicius Jr. Le journal AS en fait sa Une et fait part de son inquiétude pour la star madrilène. Vini a perdu 17 ballons, n’a réussi qu’un dribble sur quatre et a gagné deux duels sur sept, une performance bien triste. Auteur seulement d’un but sur penalty et d’une passe décisive en sept matches, son début de saison est compliqué. Ce creux de forme couplé à ses déclarations sur le racisme présent en Espagne contrarie Florentino Pérez comme l’explique Sport.