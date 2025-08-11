Encore un Sénégalais tué aux États-Unis : la famille demande l'aide de l'État

Modou Mbacké Gueye, un jeune Sénégalais parti aux États-Unis via le Nicaragua, est décédé après avoir été tué par balle. L'incident a eu lieu hier (samedi) soir alors qu'il effectuait une livraison.

Selon des sources concordantes, Modou Mbacké Gueye a été intercepté par des agresseurs. Il aurait refusé d'obtempérer à leurs demandes, ce qui a conduit les assaillants à lui tirer dessus à bout portant.

Sa famille, confrontée à cette tragédie, lance un appel aux autorités sénégalaises. Elle sollicite leur intervention pour que l'État du Sénégal se saisisse de cette affaire et apporte son soutien pour le rapatriement du corps du défunt.