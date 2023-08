Emigration: Ce que Me Moussa Diop propose pour juguler ce fléau

Me Moussa Diop, le président de la coalition And Gor Yi Jotna (AG/Jotna), face aux rédactions du groupe E-Média, ce vendredi 18 août 2023. Il a d’emblée pointé l’échec du régime de Macky Sall sur la question de l’immigration irrégulière. Le Sénégal est confronté à une nouvelle vague meurtrière du phénomène. Le cas le plus récent concerne une embarcation partie de Fass Boye, village de pêcheurs, situé dans le département de Tivaouane, avec à son bord 101 candidats à l’émigration. Seuls 38 rescapés ont été retrouvés. Certains parmi eux, dans un état critique, ont été admis aux soins intensifs, à Praia. L’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) relève pour s’en désoler que « ça ne date pas d’aujourd’hui. J’ai entendu un responsable politique dire que c’est une responsabilité collective. S’il le dit, c’est parce que tous les régimes qui sont passés ont leur responsabilité sur les drames engendrés par le phénomène. » Avant d’ajouter : « Dans un pays où les jeunes ne parviennent pas à trouver du travail, il est normal qu’ils partent pour en chercher ailleurs. C’est une question de dignité pour un homme. » « Malheureusement, embraie-t-il, depuis que le régime est en place suite à la deuxième alternance survenue en 2012, l’objectif fixé concernant l’emploi des jeunes n’a pas été atteint. » Il persiste et signe : « Sur ce point, le régime n’a pas réussi, il faut le dire, sur l’emploi des jeunes. » L’attribution des licences de pêches a poussé les acteurs du secteur à tenter l’aventure au péril de leur vie. Ce, « alors que la pêche faisait nourrir beaucoup de familles. Des charretiers qui livraient, aux écailleuses de poisson, etc. C’était toute une chaîne. Mais, tout a disparu. Plus personne ne peut plus les retenir. Une personne a même reçu une balle réelle à Rufisque. C’est pour vous dire qu’elle est la détermination des jeunes dont des marchands ambulants. Ils embarquent pour des lendemains meilleurs. Donc, l’État doit mettre en place un environnement favorable à l’emploi. » Pour finir, il propose la convocation d’états généraux sur l’émigration. Avec EMédia