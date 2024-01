Éligibilité de Karim Wade : Les députés du PDS passent à l’action auprès de l’Assemblée nationale

Les députés du parti démocratique sénégalais (PDS), ont ce mercredi déposé une résolution auprès du président de l’Assemblée nationale. Cette initiative fait suite à l’annonce de l’irrecevabilité de la candidature de Karim Wade pour l’élection présidentielle du 25 février. Cette résolution a pour but d’enquêter sur les conditions d’élimination des candidats à cette élection, avec une attention particulière sur le cas de Karim Wade, candidat de la Coalition K24. Le parti de l’ancien président Abdoulaye Wade, lors d’une conférence de presse, a exprimé sa désapprobation envers le conseil constitutionnel, allant jusqu’à réclamer sa dissolution. Ils ont également annoncé leur intention de développer des stratégies pour réintégrer Karim Wade dans la liste des candidats à la présidence. Sur son compte X, Karim Wade a réagi sur la décision prise ce jour par les députés : « Aujourd’hui, des députés du Groupe Parlementaire Liberté, Démocratie et Changement ont franchi une étape décisive en déposant une demande pour l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire. Cette action vise à révéler la vérité sur le complot portant sur l’exclusion de candidats à l’élection présidentielle du Sénégal et le coup d’état électoral en cours. »