Eligibilité : Alioune Tine pour un 2e dialogue inclusif

Pour Alioune Tine, fondateur du think tank Afrika Jomcenter, sur twitter mardi, on sort du dialogue national insatisfait. Et la question de l’éligibilité appelle un autre dialogue pour mettre d’accord le pouvoir et Yewwi. « À écouter tous les bruits de fond au Sénégal, on sort du dialogue national insatisfait. La question de l’éligibilité, question sensible et stratégique pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la durée appelle un autre dialogue pour mettre d’accord le pouvoir et Yewwi. « Nous sénégalais, de toutes conditions, nous devons sauver ce pays merveilleux et son peuple épris de paix et de justice, de se mobiliser pacifiquement pour exiger un deuxième dialogue inclusif pour régler le sérieux problème d’éligibilité sources des violences et de l’instabilité. twitter.com/aliounetine… « Le deuxième dialogue de la clarification, de l’inclusion et de la fin des impasses sur l’éligibilité pour le réussir, il faut ranger les armes, les lacrymogènes, laisser les FDS à leur boulot habituel, ranger les pierres, quitter la rue et s’asseoir entre opposition et pouvoir « Ce pays merveilleux pacifique au statut géostratégique exceptionnel ne doit pas plonger. Nous avons besoin de force, de paix, d’unité. Des lapalissades sans doute, mais, les répéter pas inutile. La réconciliation du pouvoir et de l’opposition: une Vraie demande sociale pour la paix ».