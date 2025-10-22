Électrification rurale Projet ASER–AEE Power : Thierno Alassane Sall annonce une tournée de suivi à Louga et Kébémer

Dans un communiqué de presse rendu public, le député Thierno Alassane Sall a annoncé une visite de terrain à compter du jeudi 23 octobre 2025, dans les départements de Louga et de Kébémer. L’objectif : vérifier l’état d’avancement du projet d’électrification rurale confié à AEE Power EPC.

Ce déplacement permettra de constater la matérialité des chantiers, la disponibilité des équipements installés et le niveau réel de couverture des zones concernées. Le projet, d’un coût initial de 37 milliards de francs Cfa, vise à électrifier plus de 500 villages dans les régions de Louga et de Saint-Louis.

«

Cette première étape servira à mesurer les réalisations effectives du programme

», précise le communiqué. Le député invite par ailleurs la presse nationale à accompagner cette tournée, afin d’assurer une couverture transparente des constats sur le terrain.