Élections de représentativité dans le secteur de l’éducation : Les résultats sont tombés !

Après une semaine de vote, les résultats des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l’éducation et de la formation sont connus, ce 13 mars. En effet, pour les corps de contrôle, le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du Sénégal (Siens) est le plus représentatif (92,21 % des voix). Pour l’école préscolaire et élémentaire, le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) est en tête, avec un taux de 26,30 %. Il est suivi de l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (Uden) avec 15,78 %. S’agissant du moyen secondaire, le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saemss) est le plus représentatif, d’après toujours les résultats du scrutin (34,58 %). Dans ce lot, le Cusems (25,65 %) et le Cusems/Authentique (18,51 %), dirigé par Dame Mbodj, sont arrivés respectivement deuxième et troisième.