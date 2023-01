Election présidentielle: « La date devrait être fixée au plus tard hier » (Ndiaga Sylla, expert électoral)

Expert électoral, Ndiaga Sylla, s’est exprimé, hier jeudi, sur la date de la prochaine élection présidentielle. Selon lui, « en vertu des dispositions de l’article 31 de la Constitution et du Code électoral en ses articles L63 et R29, le décret fixant la date de l’élection présidentielle de 2024 devrait être signé au plus tard ce jour (Ndlr : hier, jeudi 26 janvier 2023 ». Mais jusqu’à l’heure où nous écrivions ces lignes, selon Bès Bi Le Jour, il n’y avait pas encore de décret rendu public. Le premier tour de la prochaine Présidentielle devrait se dérouler le 25 février 2024.