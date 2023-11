El Malick Ndiaye sur l’attaque de la page Facebook Mimi : « Ces méthodes basses sont à condamner »

L’ancienne Premier ministre et candidate déclarée à la présidentielle de 2024 a été victime ce mercredi, d’un piratage sur sa page Facebook. Les pirates ont remplacé sa photo de profil par un écran noir symbolisant le deuil. Réagissant à la situation, El Malick Ndiaye, secrétaire national aux communications du parti dirigé par Ousmane Sonko, a fait savoir que sa page subissait aussi des attaques depuis quelques semaines. « Comme Mme Aminata Touré, ma page subit des attaques depuis 3 semaines et c’est le cas pour Jotna Media aussi », a-t-il déclaré. M. Ndiaye a dénoncé ces tentatives de piratage,. « Face à la force de l’argument, ils nous opposent toujours l’argument de la force et de la farce », a-t-il regretté. Selon lui, « ces méthodes basses sont à condamner ». Le membre du Pastef a tenu à dire à leurs détracteurs de ne pas se fatiguer pour rien.. « Ne vous fatiguez car nous anticipons toujours sur des alternatives », a-t-il lancé.