El Malick Ndiaye : « Les deux décisions de justice en faveur de Sonko sont définitives et exécutoires »

Le Secrétaire national à la communication de l’ex-parti Pastef, El Malick Ndiaye, s’est appesanti sur la question de la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes électorales. Ce, quelques jours après que le juge du Tribunal de Dakar a tranché en faveur du Maire de la ville de Dakar demandant ainsi son intégration dans le fichier électoral. Selon lui, incontestablement, le leader du parti ex-Pastef sera candidat à la présidentielle. « Tous les juristes de ce pays qui ne sont intéressés que par le respect de la LOI sont unanimes sur un point : les deux décisions de justice en faveur du pdt Sonko sont définitives et exécutoires » , a expliqué El Malick Ndiaye sur X. Et de se demander s’ils doivent continuer à tolérer le « mépris » du Ministre de l’intérieur et de ses services centraux tels que la DAF et la DGE envers les lois de notre pays. « Devons-nous continuer à tolérer le mépris du Ministre de l’intérieur et de ses services centraux tels que la DAF et la DGE envers les lois de notre pays ? Le président Ousmane SONKO aura tous les documents nécessaires et déposera sa candidature qui sera approuvée par le Conseil constitutionnel, l’organe garante du respect de la constitution » , a-t-il ajouté.