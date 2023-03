El Malick Ndiaye : « Ce régime n’a aucune considération pour les Sénégalais de la diaspora »

Le secrétaire National à la Communication du parti Pastef, El Malick Ndiaye estime que le ministre des Affaires étrangères est probablement préoccupée par des voyages de prestige et la promotion de la 3eme candidature anticonstitutionnelle, immorale et illégale de son maitre. « Sinon comment comprendre son inertie lorsque nos compatriotes sont dans des situations difficiles ? », s’interroge-t-il. « Saviez-vous que les 4 étudiants rescapés du tremblement de terre en Turquie seraient abandonnés à eux-mêmes au moment où tous les autres pays ont fait le nécessaire pour leurs ressortissants. Ironie du sort, une enveloppe de plus de 600 millions aurait été remise aux autorités turques par l’Etat du Sénégal en guise de soutien », révèle El Malick Ndiaye. Pour lui, cette « pratique habituelle conforte l’idée que ce régime n’a aucune considération pour les Sénégalais de la diaspora ». Et s’y ajoute également le cas des ressortissants sénégalais en Tunisie actuellement victimes de racisme et qui semblent être abandonnés par l’État du Sénégal ». « Nous avons tous vu et salué la prise en charge des pays frères de leurs concitoyens (Guinée, Conakry, Mali, Côte d’Ivoire…). Mais chez nous, au lieu de trouver des solutions pour nos compatriotes, des citoyens, avec à leur tête le député GUY Marius SAGNA, ont été gazés et arrêtés alors qu’ils voulaient simplement déposer une lettre de protestation à l’Ambassade de la Tunisie à Dakar », fustige M. Ndiaye. Selon lui, un président de la République a l’obligation de gouverner toutes les populations, celles qui adhèrent à sa politique et celles qui sont contre. Et perdre la Diaspora ne devrait pas être une raison, pour son excellence, d’abandonner nos frères et sœurs qui y sont. « Face à l’ignorance et au manque d’assistance de nos autorités étatiques, nous citoyens devrions prendre le relais et soutenir nos frères et sœurs présents en Turquie et à la Tunisie », suggère-t-il.