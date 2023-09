El Hadji Oumar Youm après la désignation de Amadou Ba : « Je l’invite à faire… »

Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) El Hadji Oumar Youm a réagi suite à la désignation du Premier ministre, Amadou Ba, comme candidat de la mouvance présidentielle pour la Présidentielle du 25 février prochain. Selon lui, « Le processus de désignation a été complexe mais bien mené à travers une démarche inclusive, intelligente faite d’écoute et de respect de toutes les candidatures déclarées. Je salue ce choix et réitère mes félicitations au Président Macky SALL. » El Hadji Oumar Youm félicite, également, le candidat désigné, le Premier ministre Amadou Ba. « Je lui présente mes vœux de succès pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 et l’invite à faire, davantage, preuve d’ouverture et de capacité de rassemblement. La victoire est à ce prix. Mobilisation et Actions ! » , conclut-il.