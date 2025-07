El Hadj Boucounta Ndiaye Maître du xalam et Mémoire vivante du Sénégal

Dans un monde emporté par les vents du numérique et des sons standardisés, certaines voix, certains gestes demeurent. El Hadj Boucounta Ndiaye, figure tutélaire du xalam sénégalais, appartient à cette trempe rare d’artistes pour qui l’instrument n’est pas un simple outil mais une prolongation de l’âme. Virtuose reconnu, parolier hors pair, il incarne à lui seul une époque et un patrimoine que l’on se doit de célébrer et de préserver.



Né au cœur du Kàjoor, berceau de tant de traditions musicales, il a hérité très jeune du savoir de ses aïeux. Digne héritier d’Amadou Dièye Samb, il a porté le legs de l’art du xalam, cet instrument à cordes qui raconte depuis des siècles les joies, les peines, les luttes et les gloires du peuple sénégalais. De là est née une passion sans faille qui fera de lui un maître incontesté de cet art. Jamais sans son xalam accroché à l’épaule, il sillonne les villes et les villages, portant avec lui les échos d’un Sénégal authentique.



Instrument ancestral, le xalam ne se limite pas pour lui à une mélodie ou à un simple accompagnement. Entre ses mains, il devient le messager des récits du passé, le fil conducteur reliant les époques, les luttes et les espoirs. Par sa voix et par ses gestes, El Hadj Boucounta Ndiaye transmet un savoir forgé au fil des siècles, enrichi par l’écoute attentive des griots et l’étude rigoureuse des chants anciens.



Au fil des années, il a composé des morceaux devenus aujourd’hui des repères dans le répertoire traditionnel, tels que « Ndaaga Ndiaye », « Ndiouga Réle Masamba Gaye », autant de titres où se mêlent avec grâce mélodies envoûtantes et paroles riches de sens. Mais plus qu’un musicien, il est un conteur, un historien attentif, un passeur de mémoire.



El Hadj Boucounta Ndiaye a parcouru le Sénégal avec l’humilité des véritables dépositaires du savoir, recueillant au fil des années récits, chants anciens et fragments d’histoire. À chacune de ses étapes, il a consigné ces trésors avec une rigueur digne des plus grands historiens et une fidélité à la parole reçue. Par son patient travail de collecte et de transmission, le xalam a retrouvé sous son impulsion toute sa dignité et sa profondeur. Cet instrument n’est plus seulement perçu comme un art musical mais comme un véritable langage, miroir fidèle de l’âme sénégalaise et reflet vivant de sa mémoire collective.



Au-delà de sa maîtrise du xalam, El Hadj Boucounta Ndiaye s’est imposé comme un lien entre les générations. Grâce à son talent, sa rigueur et son engagement constant, il est devenu une référence incontournable pour ceux qui souhaitent comprendre l’histoire et les traditions du Sénégal. Sa voix inspire les jeunes, ses enseignements éclairent celles et ceux qui cherchent à puiser dans la richesse de notre culture.



Honoré et respecté de tous, aussi bien par ses pairs que par les plus jeunes, El Hadj Boucounta Ndiaye incarne cette lignée de passeurs de mémoire qui savent allier discrétion et exemplarité. Son héritage familial illustre aussi cette vocation de transmission puisqu’il est le père du journaliste Pape Ngagne Ndiaye, une continuité naturelle de l’amour de la parole et du verbe qui traverse les générations.



La trajectoire de cet homme est celle d’une vie sans recherche de gloire tapageuse mais dont l’œuvre continue de briller dans le cœur des Sénégalais. El Hadj Boucounta Ndiaye demeure un monument vivant, gardien infatigable des traditions, poète du xalam ayant su préserver l’esprit du Sénégal à travers la noblesse d’un instrument à cordes.



Célébrer El Hadj Boucounta Ndiaye revient à rendre hommage à une existence entièrement vouée à la sauvegarde d’un patrimoine inestimable. À plus de quatre-vingts ans, il incarne pleinement l’essence de la tradition orale sénégalaise, où le xalam conserve sa place centrale entre musique, mémoire et identité collective.



En lui, nous saluons non seulement le maître du xalam, mais aussi l’historien attentif, l’homme de tradition discret et exigeant, et surtout le gardien d’une mémoire précieuse. Préserver son héritage, c’est préserver une part essentielle de l’identité sénégalaise.



Que son nom continue d’être honoré parmi ceux qu’il a lui-même chantés. Que sa musique et son enseignement résonnent longtemps encore comme un souffle de mémoire et de dignité pour le Sénégal et pour l’Afrique.

