Économie : La Sonacos vit actuellement les moments les plus difficiles depuis sa renationalisation

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) vit actuelle- ment les moments les plus difficiles depuis sa renationalisation. A cause du marché parallèle, elle peine à acheter suffisamment de graines afin que ses différentes unités tournent en plein régime. «C’est une campagne assez particulière qui fait qu’aujourd’hui, nous avons quelques difficultés pour pouvoir approvisionner nos usines en graines. Nous avons 2 700 tonnes à Diourbel, ce qui est un tonnage relativement faible compte tenu de ce que nous avions obtenu l’année dernière», explique Modou Diagne Fada, Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). Après l’étape de Louga, ce dernier est allé, hier vendredi, à Diourbel afin de trouver des solutions à cette «situation inédite» que traverse l’entreprise. De surcroît, les autres unités de production seront le palliatif à ce déficit de graines pour que les usines tournent en plein régime. Modou Diagne Fada poursuit : «J’ai échangé avec les équipes sur l’unité de production du vi- naigre et celle de javel, de même que celle de production d’aliment de bétail qui étaient à l’arrêt comme à Diourbel depuis très long- temps. Nous avons fait beaucoup d’efforts pour les redémarrer. Il faudrait bien que l’usine continue pour que les emplois puissent être préservé.» La Sonacos mise sur son Plan de re- lance d’urgence de 20 milliards de FCfa. «Ils nous ont démontré que ces unités peuvent fonctionner correctement pour mettre de l’in- vestissement. Aujourd’hui, il ne restait qu’à ob- tenir la lettre de garantie pour pouvoir lever ces fonds qui devraient nous permettre de réhabi- liter les centrales de Kaolack et de Ziguinchor, mais aussi le système de raffinage de Dakar et augmenter les capacités de l’usine comme la Seib de Diourbel», rassure le Directeur général de la Sonacos. L’Obs