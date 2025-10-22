Droits humains : Le juge sénégalais Idrissa Sow élu président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Le magistrat sénégalais Idrissa Sow a été élu président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), organe de l’Union africaine chargé de promouvoir et protéger les droits humains sur le continent.



Cette élection, saluée à Dakar, est perçue comme une reconnaissance du leadership sénégalais dans la défense des libertés fondamentales et de la justice en Afrique.



Basée à Banjul, la CADHP veille à l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Idrissa Sow, connu pour son engagement dans la promotion de l’État de droit et la protection des droits fondamentaux, devra poursuivre les efforts visant à renforcer les mécanismes de la Commission face aux défis actuels du continent.