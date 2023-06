Droits humains : « Ça s’effondré avec Wade, aujourd’hui c’est pire », Alioune Tine

Alioune Tine s’inquiète de l’état des droits humains au Sénégal qui, jadis, faisait figure de proue en la matière. Relevant la faiblesse du comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH), le fondateur du think tank Afrika Jomcenter, sur twitter, écaille au passage les Président Wade et Sall. « Rappeler la tradition de leadership du Sénégal en matière de droits humains aujourd’hui où elle est menacée est très important. Parce que le Sénégal est absent du système mondial et régional pou une simple raison : le système national s’est effondré avec le CSDH, impuissant. « Il s’agit d’un regard sur le passé, on à l’Onu un ambassadeur, très respecté qui à présidé il y a deux ans le Conseil des droits de l’Homme. Le Sénégal a un passé prestigieux en matière de droits humains qui a commencé à s’effondrer avec Wade, aujourd’hui c’est pire. Faut rectifier. « Le Sénégal est le leader de la construction du système mondial actuel, la Conférence mondiale des Droits de l’Homme, Vienne ,1993, initié par Ibrahima Fall. Le Sénégal a contribué à la création de la CADHP avec Youssou Ndiaye, Keba Mbaye, Adama Dieng et ses Ong. L’Onu rappelle ça ».