Drame au village de Wassétaké : Ousmane Diallo, âgé de 34 ans se noie dans le fleuve

Déployés sur les lieux, les éléments des sapeurs-pompiers de Pété, appuyés par les pêcheurs de la zone, ont vainement cherché la victime. Ils se sont finalement résolus à arrêter les recherches qui se sont avérées difficiles dans un fleuve dense du fait des lâchers du barrage de Manantali et de la forte canicule qui sévit actuellement dans le Fouta.

Selon des sources établies dans le village où Diallo avait passé la nuit, ce dernier était à la recherche d’un emploi de berger. N’ayant pas eu satisfaction au niveau de Wassétaké, il aurait décidé de traverser le fleuve pour mener la même recherche en Mauritanie voisine. Ce qui lui aurait été fatal surtout que des informations non confirmées déclarent qu’il serait sujet à des crises d’épilepsie.

Ce drame repose la question de la nécessité d’une communication préventive en direction des populations, tentées, en ces moments de forte chaleur, de prendre d’assaut les berges du fleuve pour se rafraichir. Avec tous les risques qui vont avec.