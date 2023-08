Dr Babacar Niang prévient Ousmane Sonko : « Ce qui peut arriver après 30 jours de grève de la faim »

Ce vendredi, le directeur de la clinique Suma Assistance, le Dr. Babacar Niang, a évoqué les possibles répercussions graves d’une grève de la faim prolongée. Il a exprimé ses préoccupations quant aux risques associés à une telle démarche. Ces inquiétudes surviennent suite à la grève de la faim observée par Ousmane Sonko, le leader de l’ancien parti politique Pastef. Cette situation a abouti à son admission en réanimation à l’hôpital Principal de Dakar le jeudi 17 août 2023. « Si la personne ne s’alimente pas mais ne boit que de l’eau, la grève de la faim peut durer jusqu’à 30 jours avant que ce soit grave en définitive », a d’abord expliqué l’urgentiste sur Senegal7. Selon lui, puisqu’Ousmane Sonko est à 18 jours de grève de la faim, il pourrait faire une hypoglycémie. « L’insuffisance rénale – dont on parle – a disparu normalement. C’est lorsqu’il faisait une diète totale. Quand ont fait une diète totale, le rein se bloque en moins de 24 heures. Et au bout de trois jours, ça devient définitive. Mais je pense que c’est réglé », a-t-il ajouté. Selon le Dr Babacar Niang, au-delà de 30 jours de grève de la faim, cela peut engendrer des conséquences très graves. « Quand l’hypoglycémie dure, le cerveau peut souffrir parce qu’à chaque crise, le gréviste perd connaissance. C’est comme un ordinateur, quand on perd connaissance, le cerveau peut prendre du temps pour redémarrer (…) Avant de récupérer, cela peut prendre du temps. Il y a ce qu’on appelle les réserves de vitamine B et de vitamine C. Les vitamines B peuvent avoir des conséquences cardiaques », a assuré le Dr Niang, ajoutant que si le gréviste de la faim ne manges pas bien, il peut faire trois hypoglycémies par jour.