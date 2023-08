Dr Babacar Diop : « on m'a mis en mal avec Sonko et il est tombé dans ce piège »

Ancien membre de la coalition Yewwi Askan Wi, le maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, s'est indigné de l'emprisonnement de l’opposant Ousmane Sonko. Pour lui, cet « acharnement » sur cet opposant est le symbole de l'injustice du régime en place. Le candidat à la Présidentielle de 2024 s’en est pris aussi aux leaders de la coalition Yewwi qu’il qualifie tous de fainéants. Avant de faire savoir qu’on l’a mis en mal avec lui. « Je n'ai jamais trahi le leader Ousmane Sonko. On m'a mis en mal avec lui et il est tombé dans ce piège. Je suis un allié loyal et sincère de Sonko. Je ne suis pas une personne qui trahit. Je ne veux que du bien pour Sonko. Nous étions des alliés bien avant même la création de Yewwi Askan Wi. Des anciens camarades du Parti social (Ps) m'ont mis en mal avec lui pour m'écarter de la coalition Yewwi. Ce sont ceux-là qui semblent défendre Sonko qui sont la source de cassure de mon alliance avec lui. Depuis que je suis maire de la Ville de Thiès, ces charognards n'ont pas pu digérer cela. Ils ont induit Sonko en erreur pour espérer pouvoir gagner la Présidentielle de 2024. Ils utilisent Sonko pour leurs propres intérêts», a dit Dr Babacar Diop, lors du séminaire de Fds sur le parrainage. Il trouve que les leaders de Yewwi, à l'exception du parti PUR (Parti de l'Unité et du Rassemblement), ont toujours souhaité l'emprisonnement du maire de Ziguinchor, parce que, justifie-t-il, ils savent que Sonko candidat, ils n'ont aucune chance pour devenir président de la République. «A part le parti Pur, tous les autres responsables sont des fainéants. Ils ne parviennent même pas à gagner l'électorat de leurs quartiers. Ils ne représentent rien dans de pays. Ils ne sont même pas capables de tenir une conférence de presse ou une manifestation pour défendre dignement Sonko. Ils ne se contentent que de pondre des communiqués pour manipuler l'opinion. Si j'étais toujours dans cette coalition, personne ne pourrait m'empêcher de manifester pour dénoncer l'injustice que subit le leader de Pastef», a dit le maire de Thiès. Dr Diop signale qu'il a toujours été digne et sincère avec Ousmane Sonko. Pour preuve, il a révélé qu'à l'approche des Législatives, Sonko l'avait appelé pour lui demander s'il devait s'inscrire sur la liste nationale de Yewwi ou celle du département de Ziguinchor. Il lui a conseillé de s'inscrire sur la liste nationale. «Si j'étais contre Sonko, je n'allais pas le conseiller de s'inscrire sur la liste nationale de Yewwi, contrairement à ceux-là qui lui demandaient de s'inscrire sur la liste de Ziguinchor», a-t-il confié.