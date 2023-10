Dr Babacar Diop : « Tous les fonctionnaires milliardaires sont des voleurs »

En séminaire national sur le parrainage à Thiès, Dr Babacar Diop, président des Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/ Les Guelewaars, a soutenu que les Sénégalais ne doivent pas soutenir la candidature du Premier ministre Amadou Bâ qui a un ascenseur chez lui au moment où le peuple croupit dans la misère et que les jeunes meurent en pleine mer. Dénonçant les médias internationaux qui présenteraient Amadou Bâ comme le candidat idéal pour le Sénégal, Dr Babacar Diop est d’avis que le PM est le candidat de la mafia politico-affairiste du Sénégal. « Amadou Bâ est le candidat des riches, des milieux corrompus. C’est le candidat de l’argent, de l’insolence. Le peuple Sénégalais va lui faire face et va dire non. Nous voulons une alternative démocratique, un changement de cap, des visages nouveaux, des projets nouveaux, des idées nouvelles. Déplorant le rejet par la Dge de la demande de fiche de parrainage de Sonko,le maire de Thiès estime que tous les fonctionnaires milliardaires sont des voleurs, renseigne le quotidien le Témoin.