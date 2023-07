Dr BABACAR DIOP : « ENTRE IDY ET MOI C’EST UN SOLEIL QUI SE COUCHE ET UN AUTRE QUI SE LÈVE »

L’actuel maire de la ville de Thiès n’aime pas être comparé à son prédécesseur Idrissa Seck. Dr Babacar Diop également leader du FDS / Les Guelewars l’a fait savoir lors du grand entretien qu’il a accordé au groupe Emedia dans son rendez-vous bimensuel dédié aux candidats déclarés à l’élection présidentielle. « Entre Idrissa Seck et moi, c’est un soleil qui se couche et un soleil qui se lève. Les Thièssois ont reconnu un nouveau leader en ma personne. Et on s’est battu pour en arriver là », a-t-il précisé. Parlant de sa mairie, il a révélé avoir hérité d’une situation difficile. Sur ce, il lui a fallu serrer la ceinture pour payer les salaires et assurer certaines dépenses. Parlant de ses réalisations, il a fait savoir : « j’ai restauré le patrimoine de Thiès, créé des espaces publics, des espaces verts, … On a réhabilité Thiès. J’ai mis des moyens dans l’éclairage public. La preuve, j’ai signé, hier, un marché de 175 millions pour l’éclairage public. Ce n’est pas tout puisque j’ai mis 200 millions pour l’autonomisation des femmes, des bourses pour les étudiants, entre autres, projets. Nous avons une grande ambition pour Thiès ». Dr Babacar Diop a affirmé avoir fait toutes ces réalisations sans avoir reçu un seul franc de l’Etat. « Comment vous faites pour vous en sortir ? », « c’est parce que si tu combats la corruption, tu mises sur la compétence et l’intégrité forcément tu vas y arriver », a-t-il rétorqué.