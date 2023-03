Dr Abdourahmane Diouf sur le 3e mandat : « Macky Sall fait des amalgames volontaires pour tromper les Sénégalais…»

Dans un entretien accordé à nos confrères de l’hebdomadaire français l’Express, le président Macky Sall a soutenu que sur le troisième mandat « la question juridique est réglée ». « Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme », a déclaré le chef de l’Etat. Un argumentaire battu en brèche par Dr Abdourahmane Diouf. Le candidat de Awalé pour la présidentielle de 2024, invité du journal de TV5 monde Afrique, estime que « Macky Sall fait des amalgames volontaires pour tromper les Sénégalais sur la question juridique ». Selon lui, aucun « juridisme » ne peut permettre au président qui a déjà épuisé ses deux cartouches de briguer pour la troisième fois le suffrage des sénégalais. « La question juridique est réglée mais dans l’autre sens, déclare-t-il. Il a fait un référendum en 2016, la constitution n’a pas été changée. La limitation des mandats existe au Sénégal depuis 2001. Il fait référence à la jurisprudence du conseil constitutionnel qui n’a pas concerné le nombre de mandats mais la durée des mandats. Oui, la question juridique est réglée mais pour une non candidature de Macky Sall ».