Dr Abdourahmane Diouf avertit : « La candidature de Bassirou Diomaye Faye est en très grand danger »

Recalés après leur passage devant la commission de contrôle du Conseil constitutionnel, le leader du parti Awalé Dr Abdourahmane Diouf et le président du mouvement Geum sa bopp Bougane Gueye Dany ont fait face, ce jeudi 11 janvier 2024, à la presse. Les deux responsables politiques sénégalais se sont adressés aux Sénégalais. Ce, quelques jours après avoir été recalés à l’issue du contrôle de leur dossier de parrainage en vue de la Présidentielle du 25 février prochain. Dr Abdourahmane Diouf, lors de sa prise de parole, est donc revenu sur l’avenir politique de Bassirou Diomaye Faye, qui fait partie des candidats ayant franchi l’étape du parrainage. « Il est impératif que nous luttions tous, peu importe l’issue de notre candidature. Même si nous ne sommes pas candidats à l’élection présidentielle, nous devons combattre ce régime et œuvrer à la disparition du système actuellement en place suite à cette élection » , a déclaré Dr Abdourahmane Diouf. Ce dernier ajoute : « J’adresse un clin d’œil à nos amis de Pastef, peut-être présents ici. Bassirou Diomaye Faye est en très très grand danger. Nous, qui avons étudié le droit, savons comment l’interprétation des lois peut être manipulée ». Le patron du parti Awalé demande à l’opposition de s’unir afin de renverser le régime en place : « Nous sommes tous victimes du système de parrainage, et c’est nous qui façonnerons l’issue de cette élection. Que nous soyons candidats et remportions l’élection, ou que nous ne le soyons pas, il est crucial de s’unir pour combattre le régime actuel et le faire disparaître à jamais. Certains disent 11 heures, d’autres 10 heures, mais dès cet instant, tout le monde verra que c’est la fin pour eux » .