L'information circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux et fait état de la supposée double nationalité senegalo-française de Rose Wardini. Après vérification par nos soins, via le site service-Public.fr, il s'avère que la candidate du mouvement Sénégal Nouveau figure bel et bien sur le fichier électoral français et est inscrite sur la liste consulaire de Dakar comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-après.