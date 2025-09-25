Douanes sénégalaises et burkinabés : vers un partenariat de formation et de partage d’expérience

La Direction générale des Douanes sénégalaises a reçu une délégation de l’Institut des Finances publiques du Burkina Faso (IFPB), en mission exploratoire à Dakar. Cette visite a permis d’échanger sur des perspectives de partenariat en matière de formation et de renforcement de capacités.

