Douanes sénégalaises et burkinabés : vers un partenariat de formation et de partage d’expérience

e mercredi 17 septembre 2025, la Direction générale des Douanes du Sénégal a accueilli une délégation de l’Institut des Finances publiques du Burkina Faso (IFPB), conduite par Barthélémy Dabré.
Reçus par le Directeur des Opérations douanières, Ousmane Kane, au nom du Directeur général empêché, les visiteurs ont exprimé leur volonté de nouer des partenariats avec le Sénégal.
Le chef de mission, Barthélémy Dabré, a détaillé l’éventail de formations offertes par l’IFPB et mis en avant les opportunités de renforcement de capacités pour les cadres sénégalais. De son côté, Ousmane Kane a salué cette démarche et rappelé l’expérience déjà réussie de coopération régionale avec des pays comme la Guinée-Bissau.
Les deux parties ont convenu de travailler à l’établissement d’un cadre de collaboration durable, bénéfique à leurs administrations respectives.
