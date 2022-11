Dotation en hydrocarbures : Guy Marius Sagna obtient gain de cause

Comme l'on pouvait s'y attendre, Guy Marius Sagna a obtenu gain de cause. En effet, ayant refusé de se ravitailler en carburant chez les multinationales étrangères Total et Shell, le député a pu «convaincre» l'Assemblée nationale qui lui a finalement remis une carte EDK. Ainsi, dans un rapport parvenu à notre rédaction, l'éternel activiste exhorte les Sénégalais à s’approvisionner chez les concessionnaires nationaux comme Edk, Elton, SGF, Eydon, Star Energy, Diprom (…) et de respecter le droit du travail avec leurs employés. Selon le député de la 14e législature, il est bien de voir un individu faire du patriotisme économique. Cependant, il serait encore mieux d'avoir un État qui privilégie le patriotisme économique. Car une Assemblée, un État qui encourage ses députés à consommer Total, Shell et autres multinationales étrangères n'est pas une Assemblée nationale, mais une assemblée néocoloniale. Pour Guy Marius Sagna, aller vers la 4e République serait la meilleure option, car elle sera une République souveraine, démocratique, sociale, populaire et panafricaine.