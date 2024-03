Djiby Gueye Ndiaye, chef de protocole de Sonko : "Ce que Ousmane a dit aux émissaires de l'Etat"

Interrogé par 2A TV, le chef de protocole d'Ousmane Sonko, Djiby Gueye Ndiaye, est revenu sur les échanges entre Ousmane Sonko et les émissaires de l'Etat, dont Pierre Goudiaby Atepa. "Atepa est venu voir Sonko deux fois. La première fois, il n'a même pas fait 10 minutes. Il ne voulait pas parler devant le garde pénitencier, Sonko lui a dit que s'il ne souhaitait pas parler en sa présence, il devait aller voir ses supérieurs parce que le garde fait son travail. Il est parti sans dire son message et il est revenu plus tard", a d'abord confié Djiby Gueye Ndiaye. "J'ai entendu parler d'échanges (entre Sonko et le gouvernement). Je suis allé le voir, il m'a fait savoir qu'il n'a envoyé personne. Sonko m'a dit : 'si je dealais, je l'aurais assumé et l'aurait dit publiquement. Si j'avais un message, c'est toi que j'aurais choisi pour le porter. Mais si des membres de l'Etat viennent me voir, je les écoute, mais je leur dit 3 choses : je ne demande rien, je ne négocie rien et ce dossier (son emprisonnement, ndlr) est une mascarade et le temps que je ferais ici m'importe peu", a raconté le chef de protocole de Sonko.