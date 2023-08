Division dans l'opposition : Bougane Gueye Dany se défoule sur Khalifa Sall

Lors d’une conférence de presse ce jeudi soir, Bougane Guèye Dany a vivement critiqué Khalifa Sall, l’accusant d’avoir trahi toute une génération. Selon Bougane Guèye Dani, Khalifa Sall n’a pas seulement trahi l’opposition, mais également toute une génération porteuse d’espoir pour l’avenir. Pour lui, Khalifa Sall a trahi toute une génération. « Il y a quelqu’un qui me demandait pour savoir si oui ou non Khalifa Sall a trahi l’opposition ? Je lui ai répondu non Khalifa Sall n’a pas trahi l’opposition. Il a trahi toute une génération. On a détruit de nombreux espoirs », a-t-il dit. En outre, Bougane Guèye Dany a souligné que c’était le système en place qui avait appauvri les Sénégalais, tandis que le pays continuait d’exporter ses ressources. Il a également dénoncé les actes de détournement qui sapent l’intégrité de l’administration sénégalaise.