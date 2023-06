« Dites au Peuple : je vous ai compris », Alioune Tine interpelle Macky Sall

La violence est charrié de toutes parts aorès la condamnation du leader de l’opposition, Ousmane Sonko, à deux ans ferme, pour corruption de la jeunesse. Alioune Tine, fondateur Afrika Jomcenter, calme le jeu, apostrophant le président de la République en ces termes : « Impulsez le sursaut national, apaisez et calmez le jeu, restaurez la confiance, l’unité et la réconciliation nationale. On peut encore sauver l’essentiel: la paix qui nous permet de vivre sous peur dans ce pays merveilleux. Dites au Peuple : je vous ai compris ».