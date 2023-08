Dissolution de Pastef : Abdou Karim Fofana apporte des éclaircissements

Le face-à-face du gouvernement avec la presse a été l’occasion pour le porte-parole du gouvernement de revenir sur la dissolution du parti Pastef. Abdou Karim Fofana a expliqué qu’un parti politique fonctionne sous le régime de déclaration. « Vous déclarez votre organisation, vous avez des obligations et si vous ne les respectez pas , l’autorité administrative a le droit de vous retirer cette autorisation » a révélé le ministre porte-parole du gouvernement. Il a ainsi souligné l’existence depuis 2021 d’une promotion de la violence, ce qui n’a jamais eu lieu au Sénégal. « Il faut noter qu’en deux ans (…) les appels à l’insurrection ont fait plus de morts que toute l’histoire politique du Sénégal. On a jamais eu autant de morts, autant de manifestations » a confié Abdou Karim Fofana.