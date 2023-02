Dispositif sécuritaire autour de la maison de Sonko : El Malick Ndiaye alerte

Le dispositif sécuritaire impressionnant autour du candidat Ousmane Sonko inquiète ses militants. Le secrétaire National à la communication du Pastef, El Malick Ndiaye alerte et dénonce cette situation, à travers un message sur sa page Twitter. « Pourquoi le dispositif de la police et de la gendarmerie de Macky Sall positionné chez le Président Ousmane Sonko augmente de jour en jour ? Est-il en résidence surveillée à cause de sa popularité? Que veut Macky? Trop c’est trop! », s’est insurgé, le vice-président à la commission communication de Yewwi Askan Wi.