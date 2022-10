Diourbel : une jeune fille de 13 ans déterrée sur ordre du procureur

Une fille de 13 ans a été déterrée, mardi dernier au Cimetière de Keur Cheikh, situé dans la région de Diourbel par des éléments du Sapeur-pompier et de la police centrale sur ordre du procureur. Selon la Rfm, la fille habitant Gouye, n’avait pas de certificat de genre de mort et d’inhumation au moment de son enterrement par le grand frère de son père. Le procureur de la République a été informé par la mère du défunt après des zones d’ombre et des polémiques. Devant les enquêteurs, l’oncle a avoué son acte en déclarant qu’il avait informé le père de la défunte. Les trois personnes ont été entendues par les hommes de tenue qui poursuivent l’enquête, renseigne la source.